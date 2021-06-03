Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Старт носителя с пускового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 13:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск). Как ожидается, Dragon пристыкуется к МКС в субботу. Он доставит на орбитальный комплекс примерно 3,3 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, а также две новые солнечные батареи. SpaceX планирует после запуска осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане.