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Рогозин заявил, что зарубежные астронавты на МКС вели военные эксперименты

Газета.Ruиещё 5
33 минуты назад
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зарубежные астронавты, в частности американские, проводили на Международной космической станции (МКС) эксперименты в интересах военных. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА "Новости".
Рогозин: США проводили на МКС военные эксперименты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом он отметил, что российские космонавты тоже в первое время вели эксперименты на МКС от Минобороны, однако они не были связаны с применением оружия. По его словам, космонавты наблюдали за определенными участками Земли.
"Программа МКС это не запрещала никогда. Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов", - сказал Рогозин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Министерство обороны,Роскосмос,РИА Новости,
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