В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ответственный за строительство "Восточного" заместитель Рогозина освобожден от должности

Газета.Ru
1 час назад
Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос", который курировал строительство космодрома "Восточный", освобожден от должности. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я насколько знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса", который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. И вот на ближайшем наблюдательном совете мы еще раз, конечно, вернемся к этому вопросу, он произойдет у нас буквально, по-моему, 9 июня. И мы обязательно этот вопрос будем подробно разбирать, он связан с тем, что будет еще предложена новая кандидатура на этот пост", - сказал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "РБК". Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", занимавший ранее должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк перешел на работу в Центр Хруничева. Там он займет должность заместителя гендиректора по капитальному строительству. Ранее Роскосмос прокомментировал нарушения, которые Следственный комитет выявил на космодроме "Восточный".
Ответственный за строительство "Восточного" заместитель Рогозина освобожден от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наука и техника,Юрий Росляк,Юрий Борисов,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители