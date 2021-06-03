Ответственный за строительство "Восточного" заместитель Рогозина освобожден от должности

Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос"
, который курировал строительство космодрома "Восточный", освобожден от должности. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я насколько знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса", который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. И вот на ближайшем наблюдательном совете мы еще раз, конечно, вернемся к этому вопросу, он произойдет у нас буквально, по-моему, 9 июня. И мы обязательно этот вопрос будем подробно разбирать, он связан с тем, что будет еще предложена новая кандидатура на этот пост", - сказал вице-премьер Юрий Борисов
в эфире телеканала "РБК". Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", занимавший ранее должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк
перешел на работу в Центр Хруничева
. Там он займет должность заместителя гендиректора по капитальному строительству. Ранее Роскосмос прокомментировал нарушения, которые Следственный комитет
выявил на космодроме "Восточный".