Ученые выделили у людей и кошек типы взаимоотношений

Опросив почти четыре тысячи владельцев кошек ученые смогли выделить пять типов взаимоотношений между хозяевами и питомцами. Качество взаимодействия и близость между ними зависит от поведения человека и характера кошки, сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Animals.

Фото: mir24.tv/ / Ирина Фомочкина mir24.tv/ / Ирина Фомочкина

Специалисты из университета Линкольна провели опрос среди 3994 кошатников. В нем они собирали данные о том, как кошка воспринимает своего хозяина, как он к ней относится, уделяет ли внимание ее потребностям, а также о частоте их взаимодействия.

В результате эксперты выделили пять типов связи между кошками и их владельцами: дружба, созависимость, неблизкие, случайные и открытые отношения. Какой именно тип будет в конкретном случае – предугадать невозможно. Во многом это зависит от того, насколько в них вкладываются оба участника, а также от их характеров. Ученые утверждают, что не все кошки являются одиночками.

При случайных отношениях человек с питомцем не привязаны друг к другу и ведут себя отстраненно. Кошка гуляет сама по себе и может иметь в запасе еще несколько хозяев, которых тоже не подпускает близко к себе. При неблизких отношениях кошек с владельцами объединяют дружелюбие и минимальная забота, но эмоциональной близости между ними нет. В открытых отношениях кошки проявляют независимость, могут уходить далеко от дома, к членам семьи относятся довольно равнодушно, но не проявляют агрессии, хотя и не идут на сближение.

В созависимых отношениях есть сильная привязанность друг к другу, кошку считают членом семьи, расставание даже на время переживается тяжело, и животное не подпускает к себе чужаков. В случае дружбы есть здоровая привязанность и поддержка, возможно комфортное проживание без навязчивости, питомец приветлив с другими людьми и животными, может самостоятельно гулять на улице.