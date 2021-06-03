Внесенное в список иноагентов издание VTimes объявило о своем закрытии

Онлайн-издание VTimes, внесенное в реестр Минюста
иноагентов, прекращает свою деятельность на следующей неделе. "Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes", - говорится в публикации на сайте издания. Уточняется, что рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", а спикеры опасаются давать комментарии. Редакция VTimes прекратит работать 12 июня, в День независимости России. 14 мая Минюст России внес издание VTimes в список "иностранных агентов". Интернет-издание VTimes было основано в июле 2020 года бывшими журналистами "Ведомостей", которые уволились из газеты после того, как она была продана владельцу холдинга "ФедералПресс" Ивану Еремину
. Свое решение они тогда объяснили тем, что новое руководство "Ведомостей" отказалось от принципов качественной журналистики.