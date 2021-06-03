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Внесенное в список иноагентов издание VTimes объявило о своем закрытии

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Онлайн-издание VTimes, внесенное в реестр Минюста иноагентов, прекращает свою деятельность на следующей неделе. "Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes", - говорится в публикации на сайте издания. Уточняется, что рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", а спикеры опасаются давать комментарии. Редакция VTimes прекратит работать 12 июня, в День независимости России. 14 мая Минюст России внес издание VTimes в список "иностранных агентов". Интернет-издание VTimes было основано в июле 2020 года бывшими журналистами "Ведомостей", которые уволились из газеты после того, как она была продана владельцу холдинга "ФедералПресс" Ивану Еремину. Свое решение они тогда объяснили тем, что новое руководство "Ведомостей" отказалось от принципов качественной журналистики.
Внесенное в список иноагентов издание VTimes объявило о своем закрытии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Иван Еремин,Минюст РФ,Ведомости,
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