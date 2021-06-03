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В России пообещали способную защитить от любой мутации COVID-19 вакцину

Lenta.ruиещё 11
40 минут назад
Новая российская вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в беседе с «Известиями».
В России создадут вакцину от любой мутации COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Яковлевой, профилактический препарат отличается от других тем, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определенных белков.
«Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — заявила она.
Яковлева добпавила, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.
В апреле сообщалось, что ФМБА создало вакцину от COVID-19 нового поколения и на новой технологической платформе, после введения которой у человека может выработаться стойкий иммунитет сроком до 17 лет. Глава организации Вероника Скворцова сообщила, что в июне будут завершены доклинические испытания препарата, в июле начнутся клинические исследования.
Наука и техника,Наука,Татьяна Яковлева,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,газета "Известия",Россия,
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