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Разработан новый подавляющий коронавирус препарат

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад
Ученые Национальных институтов здоровья обнаружили, что новый экспериментальный препарат TEMPOL является многообещающим пероральным противовирусным средством для лечения COVID-19. TEMPOL может ограничить заражение SARS-CoV-2, ослабляя активность вирусного фермента, называемого РНК-репликазой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Появился новый препарат против COVID
Фото: ТАССТАСС
Исследователи выяснили, что для оптимального функционирования РНК-репликазы (катализирует репликацию РНК) требуется два железосерных кластера (Fe-S-кластеры). TEMPOL разрушает эти кластеры и, как продемонстрировали специалисты в экспериментах, эффективно подавляет размножение коронавируса SARS-CoV-2.
Основываясь на предыдущих исследованиях TEMPOL на животных с другими заболеваниями, авторы исследования отметили, что разработанный препарат способен накапливаться в тканях, где размножается вирус (слюнные железы и легкие), в достаточных для терапевтического эффекта дозах.
Однако исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие клинические исследования, чтобы определить, эффективен ли препарат у пациентов на ранних этапах течения болезни, когда вирус только начинает размножаться.
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