Трамп закрыл блог на своем сайте

Заявления Трампа с начала мая размещались на ресурсе From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). Миллер рассказал, что новых заметок появляться больше не будет. Говоря о самом блоге, представитель экс-президента заявил, что он играл лишь вспомогательную роль «в дополнение к более широким мерам, которые мы принимали и принимаем».