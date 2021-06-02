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Трамп закрыл блог на своем сайте

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
Экс-президент США Дональд Трамп больше не собирается публиковать свои заявления в блоге, который был открыт в начале мая текущего года. Об этом заявил официальный представитель республиканца Джейсон Миллер, сообщает телеканал CNBC.
Трамп закрыл блог на своем сайте
Фото: ReutersReuters
Заявления Трампа с начала мая размещались на ресурсе From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). Миллер рассказал, что новых заметок появляться больше не будет. Говоря о самом блоге, представитель экс-президента заявил, что он играл лишь вспомогательную роль «в дополнение к более широким мерам, которые мы принимали и принимаем».
В последние недели своего президентства аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и на некоторых других площадках были заблокированы. Причиной тому послужили события в Вашингтоне, когда 6 января толпа сторонников президента после митинга взяла штурмом здание Капитолия. По официальным данным, пять человек погибли, десятки пострадали.
Представители Демократической партии США и руководство соцсетей обвинили Трампа в подстрекательстве толпы к беспорядкам через свои страницы в социальных сетях. Вслед за этим действие аккаунтов экс-президента США было приостановлено.
Сам Трамп назвал «абсолютным позором» и «унижением» блокировку его страниц в социальных сетях.
Наука и техника,Джейсон Миллер,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Соединенные Штаты,
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