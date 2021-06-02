"Ничего подобного не видел": Маск посетовал на нехватку чипов для Tesla

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и Space X Илон Маск признал проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, а также сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

В условиях пандемии COVID-19 во многих странах мира вырос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара.

«Наша самая большая проблема — это цепочка поставок (компонентов – прим. ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много — это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах», — написал он в ответ на сообщение одного из пользователей Twitter.

Кроме того, он выразил надежду, что эта проблема носит краткосрочный характер.

Производитель электромобилей Tesla миллиардера Илона Маска рассматривает несколько вариантов преодоления глобального дефицита чипов. Одним из них является покупка собственного завода по производству микросхем. Эксперты уверены, что своя фабрика решит вопрос нехватки деталей, однако потребует значительных финансовых вложений.

США. О планах Tesla узнала газета Financial Times. По словам источников издания, другим возможным вариантом преодоления дефицита чипов может стать покупка чипов авансом для гарантированных поставок компонентов в будущем. Компания уже обсуждает сделку с отраслевыми операторами на Тайване, в Южной Корее

Покупка собственного завода по производству полупроводников интересует компанию меньше, поэтому обсуждение находится на предварительной стадии. Собеседники газеты, которые работают с игроками рынка и консультантами, отметили, что из-за крайне высоких затрат процесс может оказаться затруднительным.

Некоторые контрактные производители чипов уже разрешают крупным клиентам вносить авансовый платёж, который гарантирует выполнение заказов по фиксированной цене. При этом раньше такая практика считалась необычной для компаний, поскольку прибыль им в основном обеспечивало гибкое распределение мощностей с учётом заказов разных клиентов.

О планах Tesla по покупке собственной фабрики рассказал основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Seraph Consulting Эмброуз Конрой. Однако большинство экспертов отметили, что приобретение и запуск такого завода оказываются слишком рисковыми вложениями для автопроизводителей.

Партнёр консалтинговой фирмы Bain в Шанхае Велу Синх подчеркнул, что многие компании уже задумывались о таком шаге, но, «увидев цену фабрики, вставали обратно в очередь» за чипами. По подсчётам газеты, завод по производству микросхем может стоить около $20 млрд, при этом на налаживание всех процессов уйдёт время из-за сложности эксплуатации таких предприятий.

О нехватке чипов по всему миру заговорили в начале 2021 года. Выяснилось, что компании-производители отдавали предпочтение крупным оптовым заказчикам, в число которых вошли предприятия, выпускающие бытовую технику и электронику. Из-за этого проблемы начались у автомобильной промышленности, в том числе и у российской.

Google, Verizon и Крупнейшие технологические корпорации США создали коалицию из-за дефицита чипов. В нее вошли крупные производители чипов в стране ( Intel , Nvidia и Qualcomm ), а также компании, использующие микросхемы в своей технике ( Apple Amazon Web Services, Microsoft AT&T ), пишет The New York Times.

По информации газеты, данные компании просят у американского правительства выделить им $50 млрд на исследования и расширение производства полупроводников.

Как сообщает издание, коалиция подготовила и направила в Конгресс США письмо, в котором указала на нехватку полупроводников и отметила, что в долгосрочной перспективе финансирование поможет создать в государстве «устойчивую цепь поставок микросхем без сбоев».

Отмечается, что дефицит чипов произошел из-за недостатка полупроводников, который возник в пандемию коронавируса из-за повышенного спроса на электронику.

Минпромторг РФ признает проблемы с нехваткой микропроцессоров для автопрома, однако обещает сделать все, чтобы российские автозаводы не остановили из-за этого работу, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак. По прогнозу Минпромторга, нехватка автокомпонентов продлится до сентября 2021 года.

ТАСС

"Мы все будем делать для того, чтобы наши заводы не вставали", - сказал он.

"Проблема есть. Если раньше горизонт планирования был, например, полгода с точки зрения поставки, было понимание кто, что, когда поставляет, то сейчас это меньше", - пояснил замминистра, добавив, что пока "удается все это купировать".



"В России заводы благодаря слаженной работе автопроизводителей и Минпромторга работают, надеюсь на то, что будут работать дальше", - отметил Шпак в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов".

О мерах поддержки

По словам Шпака, обсуждаются различные меры поддержки производителей. Минпромторг сейчас работает с автопроизводителями, чтобы они включали в свои логистические цепочки отечественные разработки.

Однако, добавил Шпак, сфера производства автомобилей достаточно зарегулированная, с жесткими требованиями и правилами к продукции, которая поставляется на конвейер. "В нынешних условиях автопроизводители поняли необходимость диверсификации своих поставок и поставщиков. Мы эти диалоги с автопроизводителями ведем", - сказал замминистра.

Он напомнил, что ни одна страна не может полностью самостоятельно обеспечить собственные потребности в микрочипах, а число микроэлектронных мощностей в мире достаточно ограничено. При этом рынок автоэлектроники в РФ довольно емкий.

"Нам важно в принципе туда попадать, входить. Само оборудование в нашей стране уже производится, задача - заполнить это оборудование отечественным компонентом с точки зрения электроники", - сказал Шпак.

Замминистра также сообщил, что производство российских чипов для системы ГЛОНАСС начнется в 2022 году.

Целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в 2020 году, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.

В России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем, сообщает газета «Коммерсантъ». Пока что отечественные заводы не снижают выпуск, покрывая нехватку компонентов из складских запасов.

Дефицит коснулся тех микросхем, которые необходимы для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и других.

Ссылаясь на участников рынка, издание объясняет, что дефицит связан с тем, что весной 2020 года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась просто не готова к резкому восстановлению объемов. Причем проблемы могут затянуться не менее чем на полгода, а без модулей с чипами автомобили не смогут попасть на российский рынок.

О сложностях уже сообщили в «Сантэл Навигации», которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим автопроизводителям.

Как рассказал гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, на производство микросхем уходит в среднем полгода. Сначала выращиваются кремниевые кристаллы, а учитывая специфику их создания, это делают нечасто, но большими партиями. Часть кристаллов потом устанавливают в корпуса, а остальное лежит на складах.

«Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», — сказал Горелик.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го.

Мировой дефицит полупроводниковых микросхем будет продолжаться еще от трех до шести месяцев, такой прогноз в интервью швейцарской газете Finanz und Wirtschaft высказал главный исполнительный директор компании Logitech Брэкен Даррелл (Bracken Darrell).

Напомним, Logitech - крупный производитель компьютерной аппаратуры. Даррелл заметил, что для некоторых отраслей промышленности нехватка чипов может продолжаться дольше - до года.