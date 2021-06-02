Ученые впервые измерили массу человеческих хромосом

Британские физики с помощью рентгеновского сканирования показали, что масса человеческой хромосомы в несколько раз больше ожидаемой – что может говорит о неизвестных науке ее компонентах.

Фото: ucl.ac.uk ucl.ac.uk

Исследователи из Университетского колледжа Лондона на синхротроне Diamond Light Source в Оксфорде смогли измерить вес всех 46 человеческих хромосом – элементов клетки, содержащих инструкции для каждой клетки тела. Рентгеновское их облучение показало, что они в 20 раз тяжелее, чем ДНК, которую они содержат. Это позволяет предполагать, что возможно, хромосомы содержат ряд еще неизвестных науке компонентов – кроме ДНК и белков, обеспечивающих среди прочего, чтение и «упаковку» аминокислот.

Результатами своего исследования ученые поделились в журнале Genome Research.

«Наши измерения предполагают, что 46 хромосом в каждой из наших клеток весят 242 пикограмма (одна триллионная грамма – Газета.Ru). Это больше, чем мы предполагали, и если результаты будут (независимо экспериментально – Газета.Ru) подтверждены, может указывать на необъяснимую избыточную массу хромосом» — отмечает ведущий автор исследования, профессор Лондонского центра нанотехнологий Университетского колледжа Лондона Иэн Робинсон.

Для того, чтобы провести подобные измерения, исследователи использовали метод рентгеновской птихографии. В нем образец постепенно облучается с помощью яркого рентгеновского луча. Исследователи получают на детекторе набор дифрактограмм — картин распределения излучения, позволяющих получить пространственный портрет участка – от частично перекрывающихся точек изучаемого объекта. Полученные дифрактограммы затем совмещают. Как результат, получается 3D-картина объекта.

Хромосомы B- и T-лимфоцитов (клеток иммунной системы) облучали при комнатной температуре в метафазе – непосредственно перед тем, как они разделятся на хроматиды, дочерние клетки. «Так как в ДНК содержатся только атомы легких элементов, содержащих одинаковое число протонов, нейтронов и электронов, количество измеренных с помощью птихографии электронов будет в точности равно половине количества атомных единиц массы», - отмечают ученые в своей статье.

Птихография помогла исследователям определить электронную плотность — число электронов — в отдельной хромосоме. Масса покоя электрона – одна из основополагающих физических констант, поэтому ученые смогли без затруднений вычислить искомую массу хромосомы.

Ученым удалось построить «рентгеновские» кариотипы – полные хромосомные наборы — как для клеток, помеченных тяжелыми металлами для лучшей визуализации, так и для «обычных». Средняя масса первой хромосомы составила 10,9 пикограмм при ожидаемой в 1,74. Семикратная разница, считают ученые, может указывать на неучтенные белковые составляющие хромосомы.