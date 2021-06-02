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Российские ученые будут создавать вакцины от любой инфекции за 4 месяца

Российская Газета
2 часа назад
Благодаря современным генетическим технологиям будут созданы инструменты которые позволят создавать новые вакцины от любой инфекции за 4 месяца. Об этом 2 июня на правительственном часе в Совете федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российские ученые будут создавать вакцины от любой инфекции за 4 месяца
Фото: iStockiStock
Она также отметила, что до 4 дней сократится время разработки диагностических систем, а также в стране будет развиваться национальная лабораторная инфраструктура. Наличие новых лабораторий позволит расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа, следует из ее слов. "Нужно быть готовыми к отражению угрозы, в случае эпидемиологических рисков массовое тестирование будет достигаться за счет созданных резервных мощностей мобильных лабораторий", - сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России не хватает медицинских кадров, поэтому для повышения качества подготовки планируется внедрить новые подходы к образованию в области санитарной-эпидемиологической безопасности.
Наука и техника,Анна Попова,Роспотребнадзор,Совет Федерации,
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