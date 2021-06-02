Российские ученые будут создавать вакцины от любой инфекции за 4 месяца

Она также отметила, что до 4 дней сократится время разработки диагностических систем, а также в стране будет развиваться национальная лабораторная инфраструктура. Наличие новых лабораторий позволит расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа, следует из ее слов. "Нужно быть готовыми к отражению угрозы, в случае эпидемиологических рисков массовое тестирование будет достигаться за счет созданных резервных мощностей мобильных лабораторий", - сказала Попова.