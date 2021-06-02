Ученые анонсировали связь 6G в России

Кроме того, в 6G можно будет использовать иммерсионную расширенную реальность (XR), которая совмещает виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR) в сферах развлечений, здравоохранения, науки, образования, промышленности и межличностном общении. Пиковая скорость передачи данных в новых сетях сможет достигать и даже превышать 1 Тбит/с. Задержка приложений станет в 40 раз меньше, чем у 5G.