Ученые анонсировали связь 6G в России

Ранее в госкорпорации «Ростех»
сообщили, что пилотные зоны 5G в
России планируют запустить в 2023 году. Ранее многие россияне выступили против внедрения сети. Теории заговора
о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют инфекцию. Депутат Госдумы Евгений Федоров
назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян. По мнению IT-эксперта Андрея Соловьева
, распространение 5G будет происходить гораздо быстрее, чем 4G, отмечает RT.