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Российские космонавты вышли в открытый космос

Говорит Москваиещё 9
28 минут назад
Им предстоит подготовить старый модуль «Пирс» к отстыковке от МКС.
Российские космонавты вышли в открытый космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли выходной люк модуля «Поиск» на 33 минуты позже запланированного — это считается началом выхода.
По данным «Роскосмоса», специалисты проведут за пределами космической станции 6 часов 50 минут.
Это 55-й российский выход с борта МКС, первый в этом году и первый в карьере обоих космонавтов. Всего во время экспедиции Новицкий трижды покинет станцию, Дубров сделает это шесть раз.
Наука и техника,Олег Новицкий,
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