«Яндекс» разрешил пользователям удалять данные о себе

«Яндекс» предоставил пользователям инструмент для управления персональными данными. Теперь можно навсегда удалить личную информацию из каждого из 50 сервисов компании. IT-гигант при этом предупредил, что удаление данных нельзя будет отменить, а некоторые возможности сервисов после этого станут недоступны. Инструмент появился в личном кабинете «Яндекс ID».

Фото: РИА Новости РИА Новости

О новой возможности сообщается на сайте «Яндекса». Пользователи с помощью инструмента смогут запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы российского IT-гиганта, а затем удалить свои данные из отдельных сервисов: стереть историю запросов к «Алисе», уничтожить сведения о посещённых местах и т. д.

Запрошенный архив, который компания подготовит за несколько дней, будет содержать информацию из более чем 50 сервисов «Яндекса». Сейчас удалить данные можно из «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». Остальные сервисы попадут в перечень до конца 2021 года.

«Яндекс» отметил, что большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Но некоторые сведения по закону нужно хранить определённое время. Компания перестанет обрабатывать их сразу после поступления запроса, а удалит, как только истечёт установленный срок.

Есть также информация, которая является частью сервиса — её нельзя удалить полностью. Речь о правках и панорамах в «Картах». Такие данные будут обезличиваться, то есть «Яндекс» сотрёт данные о том, кто их добавил.

Российский IT-гигант при этом предупредил, что удаление данных — необратимый процесс, и его нельзя отменить. «Яндекс» указал, что некоторые возможности сервисов станут недоступны после удаления персональных данных. Например, «Яндекс.Музыка» советует новые треки, опираясь на историю прослушиваний, лайки и дизлайки, и без этой информации рекомендации будут неточными.