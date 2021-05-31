Рогозин: "Я родился в костюме, видимо, в нем и помру"

31 мая в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов "Твой космос", где были показаны 80 предметов одежды и аксессуары по космической тематике. Ранее стало известно, что доходы Рогозина в 2020 году составили 83,1 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Также главе "Роскосмоса" принадлежат автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, земельный участок 2,5 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 782 квадрата. Позже в госкорпорации объяснили эти увеличившиеся доходы.