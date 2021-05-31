В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Рогозин рассказал, что "родился в костюме"

Газета.Ru
43 минуты назад
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему пришел на презентацию космического мерча в костюме. Об этом пишет ТАСС.
Рогозин: "Я родился в костюме, видимо, в нем и помру"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мне нужно дорасти до уровня, когда я смогу носить такого рода одежду. Я, к сожалению, родился в костюме, видимо, в нем и помру. В силу отсутствия свободного времени привык к костюму", - сказал Рогозин.
Глава госкорпорации уточнил, что в Роскосмосе рассчитывают, что одежда будет производиться в России.
"Мы не идем по пути массового ширпотреба. Наша задача - не уронить качество", - добавил он.
31 мая в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов "Твой космос", где были показаны 80 предметов одежды и аксессуары по космической тематике. Ранее стало известно, что доходы Рогозина в 2020 году составили 83,1 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Также главе "Роскосмоса" принадлежат автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, земельный участок 2,5 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 782 квадрата. Позже в госкорпорации объяснили эти увеличившиеся доходы.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители