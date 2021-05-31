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Магниты внутри iPhone 12 помогли спасти его из воды

Ferra.ru
2 часа назад
Пользователь из Берлина нашёл новый способ применения магнитам для MagSafe из iPhone 12. Оказалось, что они могут спасти телефон, если вы его выронили в воду.
Магниты спасли iPhone 12 от воды
Фото: ReutersReuters
Друзья находчивого парня уронили свой iPhone 12 Pro в канал. Сначала люди в поисках смартфона проплыли около метра в грязной воде, но не смогли достичь цели. Тогда парень сделал импровизированную удочку с магнитом на конце лески. Удочку закинули в канал, и магнит прикрепился к iPhone 12.
Смартфон удалось вытащить из-под воды. Он оказался цел: даже батарея была почти полной, несмотря на то, что устройство пролежало в канале несколько часов.
Пока люди искали телефон, они также нашли Nintendo Switch, но консоль уже не функционировала.
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