Магниты спасли iPhone 12 от воды

Пользователь из Берлина нашёл новый способ применения магнитам для MagSafe из iPhone 12. Оказалось, что они могут спасти телефон, если вы его выронили в воду.

Фото: Reuters Reuters

Друзья находчивого парня уронили свой iPhone 12 Pro в канал. Сначала люди в поисках смартфона проплыли около метра в грязной воде, но не смогли достичь цели. Тогда парень сделал импровизированную удочку с магнитом на конце лески. Удочку закинули в канал, и магнит прикрепился к iPhone 12.

Смартфон удалось вытащить из-под воды. Он оказался цел: даже батарея была почти полной, несмотря на то, что устройство пролежало в канале несколько часов.