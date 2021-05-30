Ученые сравнили эффективность вакцин для женщин и мужчин

По словам сопредседателя Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабры Кляйн, результаты исследования «немного озадачивают». Она отметила, что обычно у женщин наблюдается более сильный иммунный ответ от вакцины. По ее мнению, в данном случае причина может быть в более высоком уровне эстрогена.

В то же время она не исключила, что есть другое объяснение. В частности, на текущий момент от COVID-19 привито больше женщин, чем мужчин. Также женщины более склонны делать тесты на коронавирус, если у них наблюдаются симптомы. Причина может быть и в возрасте. Cогласно исследованию, людям, заболевшим после прививки от COVID-19, было от 47 до 70 лет. При этом у большинства женщин наступает менопауза с 40 до 60 лет. По словам Кляйн, частично это может объяснять снижение эффективности вакцины. Однако, как отметила эксперт, трудно назвать конкретную причину, почему существует такая разница в эффективности вакцин, без дополнительных исследований.