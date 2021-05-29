Переработки убивают: Раскрыта польза четырёхдневки

Польза от сокращения рабочих часов доказана ВОЗ
и Международной организацией труда. Как пишет портал «Mail.Здоровье», во многих странах мира обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, в том числе потому, что 32 рабочих часа в неделю способствуют лучшему балансу личной жизни и работы.
О вводе в России
четырёхдневки ранее неоднократно говорил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
. Впервые он озвучил эту мысль ещё на посту премьер-министра в 2019 году.
Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, — объяснил он на выступлении в Женеве.
17 мая 2021 года ВОЗ официально признал по результатам первого в мире глобального анализа влияния переработок на жизнь и здоровье людей, что постоянные переработки приводят к серьёзным последствиям для организма. В частности, только за 2016 год люди, работавшие по 11–12 часов в день, пять дней в неделю, чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Во всём мире от инсульта и ишемической болезни сердца погибли 745 тысяч человек.
Десятки крупных компаний в мире, которые перешли на четырёхдневку, заметили улучшение качества работы своих сотрудников. Microsoft
, например, заявил о 40-процентном росте производительности труда после перехода на такой график.
В компании отметили, что это связано с тем, что освободившийся дополнительный нерабочий день позволяет сотрудникам как следует отдохнуть и зарядиться энергией для работы.
Четырёхдневная рабочая неделя полезна не только для сотрудников, но и для климата, утверждает Insider. Издание ссылается на исследование, в котором сказано, что есть прямая корреляция между увеличением продолжительности рабочего дня и повышенным уровнем загрязнения.
Если бы американцы, рабочий день которых намного длиннее европейцев, работали столько же, сколько в ЕС
, США потребляли бы на 20% меньше энергии.
Ранее Минтруд
пообещал рассмотреть предложение о четырёхдневке, если предложение поступит. Его будут рассматривать, как и все другие инициативы.