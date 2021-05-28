Новая политика WhatsApp: Почему мессенджер пошел на уступки

«Мессенджер WhatsApp на сегодняшний момент является лидером в мире и в России по пользователям. Очевидно, в этот раз компания увидела более сплоченную работу пользователей, которая привела сначала к тому, что они отсрочили эти даты, потом вроде бы сказали, что все равно будут ограничивать и все введут. Но в итоге подумали, что это может сильно навредить дальнейшему развитию компании. Компания, по идее, должна развиваться не только с точки зрения пользователей, но и с точки зрения маржинальности бизнеса. Пока этот бизнес убыточен, по большому счету WhatsApp ни на чем не зарабатывает».
«Очевидно, что любой бесплатный сервис монетизируется по рекламной модели. Условно говоря, мы смотрим телевизор бесплатно, потому что все, что мы видим, оплачивают рекламодатели. Аналогичным образом Facebook и WhatsApp, в котором нет прямой рекламы, должны от кого-то получать деньги. Передача персональных данных пользователей Facebook не самый плохой способ оставить WhatsApp бесплатным и без [трансляции] рекламы, а дальше передать рекламные возможности Facebook. Вполне разумный обмен, особенно если сравнивать его с закрытием бесплатных возможностей WhatsApp и навязыванием в нем прямой рекламы».