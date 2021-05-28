Новая политика WhatsApp: Почему мессенджер пошел на уступки

Санкции против тех, кто не согласился с новой политикой конфиденциальности до 15 мая, в итоге не применили. Почему компания приняла такое решение и будут ли заставлять пользователей принять обновления в дальнейшем?

Когда Facebook покупал WhatsApp, в компании Цукерберга надеялись, что без проблем получат персональные данные клиентов мессенджера, но по каким-то причинам этого не произошло. Но это и есть основной актив WhatsApp. Вряд ли Facebook так просто от него откажется. Интересно, что теперь будет делать соцсеть. Как вариант, она может придумать виртуальные «плюшки» для тех, кто согласится на передачу персональных данных.