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WhatsApp уступил пользователям

BFM.RU
2 часа назад
Санкции против тех, кто не согласился с новой политикой конфиденциальности до 15 мая, в итоге не применили. Почему компания приняла такое решение и будут ли заставлять пользователей принять обновления в дальнейшем?
Новая политика WhatsApp: Почему мессенджер пошел на уступки
Фото: ReutersReuters
WhatsApp не будет удалять аккаунты или как-то ограничивать тех, кто отказывается принимать новую политику конфиденциальности. Первоначально планировалось, что после 15 мая им отключат ряд функций. Теперь же никакие санкции несознательным пользователям не грозят.
О новой политике конфиденциальности WhatsApp объявил в начале января 2021 года. И сразу разразился скандал. Идею передачи персональных данных пользователей мессенджера в Facebook многие встретили в штыки. Речь идет о номерах телефонов, сведениях о транзакциях, о взаимодействии с другими пользователями и компаниями, а также о большом объеме чисто технической информации типа IP-адресов пользовательских устройств и их характеристиках.
Предполагалось, что компания Марка Цукерберга, которой сейчас принадлежит WhatsApp, будет использовать эти данные для анализа, подбора контекстной рекламы и перепродажи другим компаниям. Похоже, людей возмутили не сами планы по передаче информации, а то, что их понуждали на это согласиться. Кнутом стали обещания отключить все основные функции WhatsApp тем, кто на это не пойдет. А вот пряника не было.
Новые правила должны были заработать еще в феврале, но из-за критики запуск перенесли на 15 мая. Теперь же на сайте мессенджера появилась новая запись, из которой следует, что и после этой даты никто не потеряет доступ к приложению и его возможностям, даже если не согласится с новыми правилами. О причинах такого решения рассуждает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:
Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily:
«Мессенджер WhatsApp на сегодняшний момент является лидером в мире и в России по пользователям. Очевидно, в этот раз компания увидела более сплоченную работу пользователей, которая привела сначала к тому, что они отсрочили эти даты, потом вроде бы сказали, что все равно будут ограничивать и все введут. Но в итоге подумали, что это может сильно навредить дальнейшему развитию компании. Компания, по идее, должна развиваться не только с точки зрения пользователей, но и с точки зрения маржинальности бизнеса. Пока этот бизнес убыточен, по большому счету WhatsApp ни на чем не зарабатывает».
Теперь мессенджер будет только напоминать пользователям о том, что им нужно принять новые правила и согласиться на передачу их персональных данных. На данный момент никаких санкций за отказ не предусмотрено. На самом деле идея использовать данные пользователей WhatsApp в Facebook не так уж плоха. Вот что говорит владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков:
Павел Катков, владелец IT-legal компании «Катков и партнеры»:
«Очевидно, что любой бесплатный сервис монетизируется по рекламной модели. Условно говоря, мы смотрим телевизор бесплатно, потому что все, что мы видим, оплачивают рекламодатели. Аналогичным образом Facebook и WhatsApp, в котором нет прямой рекламы, должны от кого-то получать деньги. Передача персональных данных пользователей Facebook не самый плохой способ оставить WhatsApp бесплатным и без [трансляции] рекламы, а дальше передать рекламные возможности Facebook. Вполне разумный обмен, особенно если сравнивать его с закрытием бесплатных возможностей WhatsApp и навязыванием в нем прямой рекламы».
Когда Facebook покупал WhatsApp, в компании Цукерберга надеялись, что без проблем получат персональные данные клиентов мессенджера, но по каким-то причинам этого не произошло. Но это и есть основной актив WhatsApp. Вряд ли Facebook так просто от него откажется. Интересно, что теперь будет делать соцсеть. Как вариант, она может придумать виртуальные «плюшки» для тех, кто согласится на передачу персональных данных.
Наука и техника,Павел Катков,Денис Кусков,Марк Цукерберг,
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