Запуск спутника «Обзор-Р» перенесли на год

Валерий Заичко. Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли «Обзор-Р» состоится в следующем году. Об этом в интервью журналу «Русский космос» сообщил заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса

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«Первый «Обзор-Р» стартует в 2022 году», — сказал Заичко.

Ранее предполагалось, что запуск состоится в 2021 году.

Валерий Заичко также сообщил, что в настоящее время орбитальная группировка гражданских российских спутников наблюдения Земли состоит из 11 спутников. Она включает в себя один «Ресурс-П», пять «Канопусов-В», три «Метеора-М» и два «Электро-Л».

По словам Заичко, в текущем году запланирован запуск еще одного космического аппарата «Метеор-М», в 2022 году — два «Ресурса-П» и один «Кондор-ФКА, в 2023 году - один «Арктика-М» и один «Кондор-ФКА».