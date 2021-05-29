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Запуск новейшего российского радиолокационного спутника перенесли на год

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Запуск первого радиолокационного спутника наблюдения Земли «Обзор-Р» состоится в следующем году. Об этом в интервью журналу «Русский космос» сообщил заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.
Запуск спутника «Обзор-Р» перенесли на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Первый «Обзор-Р» стартует в 2022 году», — сказал Заичко.
Ранее предполагалось, что запуск состоится в 2021 году.
Валерий Заичко также сообщил, что в настоящее время орбитальная группировка гражданских российских спутников наблюдения Земли состоит из 11 спутников. Она включает в себя один «Ресурс-П», пять «Канопусов-В», три «Метеора-М» и два «Электро-Л».
По словам Заичко, в текущем году запланирован запуск еще одного космического аппарата «Метеор-М», в 2022 году — два «Ресурса-П» и один «Кондор-ФКА, в 2023 году - один «Арктика-М» и один «Кондор-ФКА».
28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb.
Наука и техника,Валерий Заичко,OneWeb,Роскосмос,
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