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Российский спутник снял суперлуние и затмение

News.ruиещё 2
18 минут назад
26 мая жители Земли могли увидеть сразу три редких астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние. Российский спутник «Аист-2Д» сфотографировал Луну в момент, когда она была ближе всего к планете, а затем запечатлел все фазы затмения. Об этом сообщает Роскосмос в Twitter.
Российский спутник снял суперлуние и затмение
Фото: ТАССТАСС
Суперлунием называют явление, при котором Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние в году, увеличиваясь в размерах в глазах наблюдателя.
Российский спутник «Аист-2Д», находящийся на высоте 490 км от Земли, сфотографировал в этот момент наш естественный спутник, — гласит подпись к публикации Роскосмоса.
Жители Земли смогли наблюдать лунное затмение (если, конечно, повезло). Но ни плохая погода, ни другие факторы не помешали российскому спутнику «Аист-2Д» запечатлеть несколько фаз этого астрономического явления, — прокомментировали в Роскосмосе следующий фотоотчёт.
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отмечал, что камеры спутника «Аист-2Д» постоянно направлены на Землю, а в редких случаях, когда аппарату приходится снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют.
Ранее в Роскосмосе подсчитали расходы на отправку российских космонавтов на Луну. По словам Блошенко, лунная миссия обойдётся в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей.
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