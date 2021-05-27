Российский спутник снял суперлуние и затмение

26 мая жители Земли могли увидеть сразу три редких астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние. Российский спутник «Аист-2Д» сфотографировал Луну в момент, когда она была ближе всего к планете, а затем запечатлел все фазы затмения. Об этом сообщает Роскосмос в Twitter.