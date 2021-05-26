Запуск спутников Starlink попросили прервать из-за «неэкологичности»

Спутниковый оператор Viasat попросил Федеральную комиссию связи США (FCC) приостановить запуск спутников Starlink. Компания намерена обратиться в суд с требованием провести более тщательную экологическую экспертизу устройств после того, как власти одобрили увеличение их числа на низкой околоземной орбите. Очередной запуск запланирован на 26 мая.

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О требовании Viasat сообщил профильный портал SpaceNews. Компания просит FCC отменить изменение лицензии для SpaceX , которая позволяет ей и дальше наращивать группировку спутников на низкой околоземной орбите. После очередного запуска 15 мая в космосе насчитывается 1584 спутника Starlink, ещё 60 спутников прибавятся к ним 26 мая.

В спутниковом операторе считают, что FCC должна была оценить воздействие спутников на атмосферу перед тем, как утвердить запрос SpaceX об увеличении их числа на низкой околоземной орбите более чем вдвое. Изначально комиссия одобрила размещение в космосе 4409 спутников Starlink, из которых 2825 находились бы на орбите от 1100 до 1300 км от Земли, а ещё 1584 — на расстоянии в 550 км.

Менее месяца назад, 27 апреля, FCC одобрила изменение лицензии SpaceX, разрешив компании размещать все спутники на низкой околоземной орбите. Размер их группировки незначительно снизился — до 4408 единиц. В SpaceX утверждали, что изменения потребовались для увеличения скорости передачи данных во время видеозвонков, онлайн-игр и других действий в Сети.

В декабре 2020 года FCC предоставила SpaceX субсидию в размере $890 млн на проведение интернета в малодоступные места. Ключевым критерием для получения финансирования являлась низкая задержка при передаче данных.

В Viasat считают, что действующее законодательство требует учитывать возможный вред, в том числе — как разрушающиеся спутники могут сказываться на атмосфере и создавать орбитальный мусор. В компании также отметили, что некоторые астрономы жаловались на ухудшение видимости для наблюдений с наземных телескопов из-за слишком ярких спутников.

Федеральная комиссия связи США уже отклоняла подобные запросы, но призывала SpaceX продолжить сотрудничество с астрономами по вопросу яркости спутников. Власти также утверждали, что Федеральное управление гражданской авиации самостоятельно проводит экологическую экспертизу перед лицензированием запусков. Если FCC не приостановит действие лицензии до 1 июня, Viasat обратится в Апелляционный суд по округу Колумбия, где будет добиваться отсрочки и пересмотра решения. Комментировать жалобы спутникового оператора SpaceX не стала.