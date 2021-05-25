Хранение паролей в браузере сочли небезопасным

Об этом она беседовала с «Российской газетой». По словам специалиста, когда пользователь сохраняет пароль в браузере, сервис по проверке безопасности сравнивает этот пароль с записями в базах скомпрометированных данных и другими паролями пользователя. Это позволяет системе выявлять ненадёжные комбинации.
Это удобный инструмент, но не безопасный.
«При сохранении паролей в браузере подобные сервисы могут осуществлять их передачу и дальнейшее хранение на своих серверах. При этом неизвестно, является ли сам сервис безопасным», — пояснила специалист.
Кроме того, пароли в браузере хранятся в открытом виде. Это плохо, если преступник завладеет устройством физически.