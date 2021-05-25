Читатели Daily Mail оценили слова Илона Маска о России

Слова главы американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о возможности открытия завода в РФ оценили читатели британского издания Daily Mail. Пользователи в целом позитивного отреагировали на предполагаемую перспективу.

Своё заявление Маск сделал в рамках марафона «Новое знание». Он рассказал, что рассматривает возможность открытия завода по производству электромобилей в РФ.

По мнению читателей издания, это было закономерным заявлением, поскольку новые американские власти не ценят Маска и ему подобных.

Теперь, когда к власти пришел Байден, все здравомыслящие компании покинут Америку. Мне жаль американцев, потому что ваша прекрасная страна не протянет эти четыре года. Демократы приведут Америку к краху;

Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда, — заявили пользователи.

Однако нашлись и те, кто посчитал нецелесообразным ведение бизнеса с предпринимателем.

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Все что угодно, лишь бы этот самовлюбленный эгоист мог заработать еще больше денег. <...> Он обманом заставил всех думать, будто он очень умен, хотя на самом деле он просто манипулятор. Он просто нанимает ученых, а потом приписывает себе их заслуги, — высказались противники Маска.