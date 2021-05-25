Суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей

Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google 4 миллиона рублей за неудаление противоправного контента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского райсуда.
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«Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа (по одному протоколу – ред.) в размере 2 миллиона рублей», — уточнили в суде.
Такое же решение вынесено по второму протоколу, третий протокол сейчас находится на рассмотрении.
Все три протокола составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы).
Накануне в пресс-службе Роскомнадзора заявили о том, что не исключают замедление трафика сервисов компании Google в связи с тем, что компания полностью не выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в государстве информацией.
До этого замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве готовы судиться с американской компанией Google.