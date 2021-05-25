В Роскосмосе подсчитали стоимость полета человека на Луну

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Роскосмос Александр Блошенко заявил, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трл рублей.

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Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году.

"Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка - от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 трлн (рублей)", — объяснил он.

Отмечается, что в данную стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 трлн рублей.

Кроме того, Блошенко подчеркнул, что на сегодняшний день также рассматривается "бюджетный" вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В".