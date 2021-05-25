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В Роскосмосе подсчитали стоимость полета человека на Луну

Газета.Ruиещё 4
42 минуты назад
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Роскосмос Александр Блошенко заявил, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трл рублей.
В Роскосмосе подсчитали стоимость полета человека на Луну
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году.
"Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка - от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 трлн (рублей)", — объяснил он.
Отмечается, что в данную стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 трлн рублей.
Кроме того, Блошенко подчеркнул, что на сегодняшний день также рассматривается "бюджетный" вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В".
Ранее в Роскосмосе заказали разработку космического аппарата нового поколения "Возврат-МКА-Л" для отправки животных к Луне.
Наука и техника,Александр Блошенко,Роскосмос,
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