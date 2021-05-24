Дмитрий Рогозин: "Не думаю, что Маск сказал что-то очень новое"

При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, особенно к его компании SpaceX.

Также глава Роскосмоса высказал пожелание о том, чтобы на такие форумы приглашались в том числе российские представители, «потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла». Рогозин подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики, которых должна знать страна.