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Рогозин заявил, что его не впечатлила речь Маска перед российскими студентами

Газета.Ruиещё 8
3 часа назад
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным. Об это он сказал во время конференции Startup Village, сообщает РИА «Новости».
Дмитрий Рогозин: "Не думаю, что Маск сказал что-то очень новое"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — заявил Рогозин
При этом он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, особенно к его компании SpaceX.
Также глава Роскосмоса высказал пожелание о том, чтобы на такие форумы приглашались в том числе российские представители, «потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла». Рогозин подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики, которых должна знать страна.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание», в ходе которого анонсировал появление компании Tesla в России.
Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,РИА Новости,
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