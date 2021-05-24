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В европейском регуляторе объяснили задержку одобрения "Спутника V"

Праймиещё 6
8 часов назад
Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" продолжают исследовать европейские эксперты совместно с ВОЗ, сообщили "Известиям" в пресс-службе Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
В европейском регуляторе объяснили задержку одобрения "Спутника V"
Фото: ПраймПрайм
Официальный представитель регулятора заявил, что эксперты уже провели проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России, на этот месяц запланированы еще проверки надлежащей производственной практики (GMP).
"Сейчас проходит циклический обзор (rolling review) российской вакцины. Текущие исследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые доказательства для оформления заявки на получение разрешения на продажу препарата в Европе", — сообщили в ЕМА.
Точные сроки одобрения вакцины в ЕМА назвать не смогли, так как совместное исследование препарата европейскими экспертами и ВОЗ все еще продолжается.
Одобрения вакцины "Спутник V" Европой ожидают многие россияне. Недавно страны Евросоюза согласовали план по возобновлению международного туризма, по которому на территорию объединения смогут пока попасть только путешественники из третьих стран, привитые одобренными в ЕМА и ВОЗ препаратами.
ЕМА запустило процедуру исследования российской разработки от коронавируса в начале марта.
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