В европейском регуляторе объяснили задержку одобрения "Спутника V"

Официальный представитель регулятора заявил, что эксперты уже провели проверки надлежащей клинической практики (GCP) в России, на этот месяц запланированы еще проверки надлежащей производственной практики (GMP).

"Сейчас проходит циклический обзор (rolling review) российской вакцины. Текущие исследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые доказательства для оформления заявки на получение разрешения на продажу препарата в Европе", — сообщили в ЕМА.