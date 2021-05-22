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Первая миссия российского ядерного буксира "Зевс" займет 50 месяцев

ТАССиещё 1
1 час назад
Первая миссия транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) "Зевс" займет 50 месяцев. Об этом говорится в презентации исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, представленной в рамках просветительского марафона "Новое знание".
Россия отправит ядерный буксир к Юпитеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"50 месяцев - суммарная продолжительность миссии", - написано в презентации.
Блошенко уточнил, что первый полет запланирован на 2030 год.
"Он сейчас нами запроектирован. Мы с РАН просчитываем баллистику этого полета, полезные нагрузки", - пояснил исполнительный директор.
По словам Блошенко, миссия начнется на Земле, далее планируется подлет к Луне, где отделится космический аппарат, затем будет гравитационный маневр у Венеры, где тоже отделится аппарат, потом - отлет в сторону Юпитера и его спутников.
В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.
Наука и техника,Александр Блошенко,КБ "Арсенал",Роскосмос,РАН,
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