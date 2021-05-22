Россия отправит ядерный буксир к Юпитеру

Блошенко уточнил, что первый полет запланирован на 2030 год.

По словам Блошенко, миссия начнется на Земле, далее планируется подлет к Луне, где отделится космический аппарат, затем будет гравитационный маневр у Венеры, где тоже отделится аппарат, потом - отлет в сторону Юпитера и его спутников.