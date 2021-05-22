Роскосмос предложил разукрашивать ракеты

Роскосмос и РКЦ "Прогресс"
в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов
сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.