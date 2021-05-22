Роскосмос предложил разукрашивать ракеты

По словам исполнительного директора Роскосмоса, по этому направлению сейчас идет обсуждение с Центром прототипирования высокой сложности "Кинетика НИТУ" "МИСиС".

При этом напомнил, что сейчас в РФ разрабатывается ракета "Амур", которая является чисто коммерческой историей и предполагает возведение около космодрома смотровой площадки, гостиницы, открытых монтажно-испытательных корпусов.