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WhatsApp анонсировал уникальную функцию для управления чатами

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Разработчики мессенджера WhatsApp внедрят новую функцию, благодаря которой пользователи смогут импортировать чаты на другой номер телефона. Об этом говорится в сообщении сайта WABetaInfo.
WhatsApp анонсировал уникальную функцию для чатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что синхронизацию можно будет провести не только при смене номера, но и с другой операционной системой. В настоящее время пользователи iOS и Android могут экспортировать чаты только в рамках одной ОС.
При этом персональные данные будут защищены при привязке к личному аккаунту.
Функция может стать доступна при ближайшем обновлении приложения.
Ранее «Рамблер» писал, что WhatsApp ставит под угрозу сохранность личных данных своих пользователей. С 2014 года вся информация экспортируется в Facebook.
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