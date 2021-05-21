WhatsApp анонсировал уникальную функцию для чатов

Разработчики мессенджера WhatsApp внедрят новую функцию, благодаря которой пользователи смогут импортировать чаты на другой номер телефона. Об этом говорится в сообщении
сайта WABetaInfo.
Уточняется, что синхронизацию можно будет провести не только при смене номера, но и с другой операционной системой. В настоящее время пользователи iOS и Android могут экспортировать чаты только в рамках одной ОС.
При этом персональные данные будут защищены при привязке к личному аккаунту.
Функция может стать доступна при ближайшем обновлении приложения.
Ранее «Рамблер» писал, что WhatsApp ставит под угрозу сохранность личных данных своих пользователей. С 2014 года вся информация экспортируется в Facebook.