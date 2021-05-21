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Познер объяснил популярность Илона Маска

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил причины популярности основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Их Познер перечислил в разговоре со «Взглядом».
Дерзкий и смелый: Познер восхитился Илоном Маском
Фото: ТАССТАСС
«Маск популярен не только среди молодых россиян, он вообще очень популярен в мире. Его дерзость, смелость, его видение будущего, его внутренняя свобода и его конкретные достижения — вот причины этой популярности», — отметил журналист.
Познер добавил, что еще одна причина заключается в том, что Маск представляет «не власть, а свободное человечество». По словам телеведущего, он самостоятельный человек, который занимает в США неофициальное положение.
Ранее Маск во время выступления на просветительском марафоне «Новое знание» раскрыл свое видение будущего мира через 50 лет. Он заявил, что все транспортные средства, кроме ракет, станут электрическими, а машинами сможет управлять автопилот. Кроме того, по мнению Маска, человечество ждут перемены в технологиях, космические путешествия и открытия в исследовании ДНК.
Наука и техника,Илон Маск,Владимир Познер,SpaceX,Деловая газета "Взгляд",
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