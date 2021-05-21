Маск рассказал о скором появлении завода Tesla в России

— Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России. Я думаю, что это будет потрясающе. И нужно смотреть более широко — также на Казахстан, на страны СНГ. Это важно для нас — поддержать Tesla, и люди, такие как вы, очень нам нужны, которые поддерживают Tesla. Я думаю, что здесь много талантов, энергии в России, я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США. Господин Песков предложил мне это сделать, и я согласился на его предложение. Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникаций между США и Россией. Я считаю, что у России очень творческая история технологий, Россия сильна в сфере технологий. Я очень восхищаюсь российскими достижениями и достижениями Советского Союза в ракетных науках, это очень впечатляет.