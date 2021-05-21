Маск рассказал о скором появлении завода Tesla в России

По мнению основателя SpaceX, России и США следует выстраивать хорошую коммуникаци
ю, потому что общение между странами — «это замечательно». Основатель Tesla признался, что «восхищаетс
я достижениями России и СССР», и отметил, что
рассматривает
страну как место, где скоро может быть открыт завод по производству Tesla.
— Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России. Я думаю, что это будет потрясающе. И нужно смотреть более широко — также на Казахстан, на страны СНГ. Это важно для нас — поддержать Tesla, и люди, такие как вы, очень нам нужны, которые поддерживают Tesla. Я думаю, что здесь много талантов, энергии в России, я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США. Господин Песков предложил мне это сделать, и я согласился на его предложение. Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникаций между США и Россией. Я считаю, что у России очень творческая история технологий, Россия сильна в сфере технологий. Я очень восхищаюсь российскими достижениями и достижениями Советского Союза в ракетных науках, это очень впечатляет.
Организаторы будто сами до последнего не верили, что выступление состоится, и первые минут 15 прошли довольно скучно и с накладками. Не сразу подключился синхронный перевод, и на сцену вышла модератор встречи. Участникам форума не объяснили, на каком языке задавать вопросы Маску. Интернет на площадке периодически пропадал, из-за чего трансляция прерывалась.