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Ученые выяснили, сильно ли вредит мозгу небольшая доза алкоголя

Ferra.ruиещё 3
13 минут назад
Издание medRxiv поделилось результатами исследования британских ученых, в рамках которого выяснилось, сильно ли вредит мозгу небольшая доза алкоголя. В очередной раз было показано, что безопасной дозы спиртных напитков не существует.
Выявлена вредная для мозга доза алкоголя
Фото: ТАССТАСС
В рамках научной работы исследователи под руководством Томаса Николса (Thomas E. Nichols) из Оксфордского Университета изучили воздействие на мозг у 25378 добровольцев из исследования UK Biobank. Подопытные должны были пройти опрос, направленный на выявление количество потребляемого алкоголя. Впоследствии мозг участников подвергли магнитно-резонансной томографии.
В результате было подсчитано среднее потребление алкоголя — 13,5 единиц или 18 грамм чистого этанола в неделю. Порядка 50% участников и вовсе потребляли более 14 единиц еженедельно. Также ученые установили, что пристрастие к спиртным напиткам негативно отражается на объеме серого вещества во всем мозге. Кроме того, вредит она и белому веществу. Помимо прочего риск повреждений мозга вырастал и ввиду большой массы тела и гипертензии. Отмечается, что вред спиртного на мозг оказался пропорционален потребляемому количеству, поэтому безопасной дозы не существует.
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