Выявлена вредная для мозга доза алкоголя

Издание medRxiv поделилось результатами исследования британских ученых, в рамках которого выяснилось, сильно ли вредит мозгу небольшая доза алкоголя. В очередной раз было показано, что безопасной дозы спиртных напитков не существует.

В результате было подсчитано среднее потребление алкоголя — 13,5 единиц или 18 грамм чистого этанола в неделю. Порядка 50% участников и вовсе потребляли более 14 единиц еженедельно. Также ученые установили, что пристрастие к спиртным напиткам негативно отражается на объеме серого вещества во всем мозге. Кроме того, вредит она и белому веществу. Помимо прочего риск повреждений мозга вырастал и ввиду большой массы тела и гипертензии. Отмечается, что вред спиртного на мозг оказался пропорционален потребляемому количеству, поэтому безопасной дозы не существует.