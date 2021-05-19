Российский спутник опасно сблизился с японским на орбите

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло, сообщил Роскосмос.
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Отмечается, что сближение было зафиксировано около 4 часов утра мск. После этого траектории полета спутников снова разошлись.
Российский «Канопус-В» 5 запущен в декабре 2018 года с космодрома «Восточный». Японский ASNARO – в ноябре 2014 года ракетой-носителем «Днепр», передает ТАСС.
О сближении российского и японского спутников на расстояние около 200 метров накануне сообщил Роскосмос, передает RT. В космической госкорпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией.
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