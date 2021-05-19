В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сближение российского и японского спутников произошло без происшествий

Национальная Служба Новостей
53 минуты назад
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло, сообщил Роскосмос.
Российский спутник опасно сблизился с японским на орбите
Фото: pixabaypixabay
Отмечается, что сближение было зафиксировано около 4 часов утра мск. После этого траектории полета спутников снова разошлись.
Российский «Канопус-В» 5 запущен в декабре 2018 года с космодрома «Восточный». Японский ASNARO – в ноябре 2014 года ракетой-носителем «Днепр», передает ТАСС.
О сближении российского и японского спутников на расстояние около 200 метров накануне сообщил Роскосмос, передает RT. В космической госкорпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией.
Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее прокомментировал информацию о том, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок фильма отправятся в космос.
Наука и техника,Клим Шипенко,Александр Иншаков,Юлия Пересильд,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители