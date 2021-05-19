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Предприятие «Роскосмоса» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»

Lenta.ru
2 часа назад
«Главкосмос», дочерняя структура «Роскосмоса», впервые продаст оригинал спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж Международной космической станции (МКС). Аппарат выставлен на публичную продажу, сообщает РИА Новости.
Спускаемый аппарат «Союза» выставлен на продажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В «Главкосмосе» уточнили, что цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.
«Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики», — уточняется в описании аппарата.
Также его готовы по заказу поставить за рубеж, установить в указанном месте, или изготовить стенд и систему подсветки.
Генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов заявил, что если объект представит интерес, то «Главкосмос» сможет в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, «например по завершении туристических миссий».
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» намерен выделить на первый этап изучения Венеры 318 миллионов рублей. Согласно данным госзакупок, «Роскосмос» заключает контракт с НПО Лавочкина на разработку технического предложения. 318,2 миллиона рублей необходимо освоить до марта 2023 года.
14 мая Мосгорсуд признал законным приговор в виде штрафа бывшему гендиректору «Главкосмоса», дочерней структуры «Роскосмоса», Денису Лыскову за злоупотребления при реализации проекта по созданию модели экраноплана, предназначенного для спасения космонавтов.
Наука и техника,Денис Лысков,Роскосмос,Мосгорсуд,РИА Новости,
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