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Российский космонавт увидел с борта МКС необычное свечение на Земле

ТК «Звезда»
44 минуты назад
Российский космонавт Андрей Борисенко видел с борта Международной космической станции необычное явление на Земле. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
Космонавт увидел с борта МКС необычное свечение на Земле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Борисенко сообщил, что увидел на Земле световое пятно очень большого диаметра. Он уточнил, что это произошло во время его первого полета в космос.
«Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере», - уточнил космонавт.
Также он рассказал, что не помнит каких-либо иных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО.
Напомним, что Борисенко был в космосе дважды: в 2011 и 2016 годах.
Наука и техника,Наука,Андрей Борисенко,РИА Новости,
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