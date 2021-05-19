Космонавт увидел с борта МКС необычное свечение на Земле

Российский космонавт Андрей Борисенко видел с борта Международной космической станции необычное явление на Земле. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

Борисенко сообщил, что увидел на Земле световое пятно очень большого диаметра. Он уточнил, что это произошло во время его первого полета в космос.

«Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере», - уточнил космонавт.

Также он рассказал, что не помнит каких-либо иных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО.