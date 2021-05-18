В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Xiaomi стала лидером по продажам смартфонов в 12 странах

Ferra.ru
5 часов назад
Представители Xiaomi заявили, что компания в первом квартале 2021 года стала лидером на рынке смартфонов в 12 разных странах, в России в том числе.
Xiaomi лидирует по продажам смартфонов в 12 странах
Фото: Zuma/ТАССZuma/ТАСС
Об этом сообщил глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) в китайской соцсети Weibo. Среди стран, в которых продажи Xiaomi высоки оказались Испания, Россия, Польша, Беларусь, Украина, Хорватия, Литва, Малайзия, Индия, Непал, Мьянма и Колумбия.
Также компания сообщила, что её рыночная доля в Европе продолжает расти. Xiaomi впервые заняла второе место на европейском рынке смартфонов.
Недавно Xiaomi привезла в Россию флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Он оказался дорогим устройством — стоит 85 990 рублей в версии с 256 ГБ памяти. Поэтому пока прогнозировать его популярность сложно.
Наука и техника,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители