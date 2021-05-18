Xiaomi лидирует по продажам смартфонов в 12 странах

Также компания сообщила, что её рыночная доля в Европе продолжает расти. Xiaomi впервые заняла второе место на европейском рынке смартфонов.

Недавно Xiaomi привезла в Россию флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Он оказался дорогим устройством — стоит 85 990 рублей в версии с 256 ГБ памяти. Поэтому пока прогнозировать его популярность сложно.