Акулы используют магнитное поле Земли как GPS

Ученые из Флориды выяснили, как акулы ищут дорогу посреди океана. Исследование показало, что они обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS. Они ориентируются на магнитное поле Земли, чтобы понять, в какую сторону им следует двигаться, сообщает Current Biology.

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Ученые провели эксперимент с 20 акулами-молотами. Их поймали и поместили в небольшой бассейн, обнесенный магнитной проволокой. Затем исследователи смоделировали магнитные сигналы: один соответствовал месту, где акул нашли, другие – областям в 357 милях (574 км) к северу и к югу.

Оказалось, что акулы реагировали на сигналы одинаково. В первом случае они продолжали плавать в произвольных направлениях. Сигнал с «южного» направления заставил их дружно повернуть в одну сторону. «Северный» сигнал, напротив, дезориентировал хищниц. Ученые пояснили, что акулы практически никогда не мигрируют в северном направлении – очевидно, они никогда там не бывали.

«Средний угол наклона акулы был направлен к месту их поимки, к их летней резиденции», – пояснили специалисты.

Исследование показало, как акулы, которые путешествуют по огромным территориям в поисках пищи, ежегодно возвращаются в одно и то же место для размножения. Ученые предположили, что такие способности есть и у других видов акул, например, у большой белой, которая совершает миграции протяженностью до 20 тысяч километров. Так, в 2005 году стало известно о большой белой акуле, которая доплыла из Южной Африки в Австралию и обратно почти по прямой линии.