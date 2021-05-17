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Обнаружены гены уязвимости для коронавируса

Lenta.ruиещё 3
23 минуты назад
Ученые Университета Британской Колумбии обнаружили, что определенные вариации в гене ABO могут значительно увеличить риск заболевания COVID-19 при попадании коронавируса SARS-CoV-2 в организм. Свои выводы исследователи представили на конференции ATS 2021. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ученые нашли гены уязвимости для коронавируса
Фото: Kim Kyung-Hoon / ReutersKim Kyung-Hoon / Reuters
Специалисты объединили информацию об активности генов в легких как здоровых людей, так и пациентов, зараженных коронавирусом, с данными об активности генов в тканях легких в здоровой популяции, а также о синтезе белков у людей, не больных COVID-19. Это позволило ученым определить конкретные биомаркеры, связанные с восприимчивостью человека к коронавирусной инфекции.
Оказалось, что несколько генов, отвечающих за реакцию иммунной системы при COVID-19, также ответственны за уязвимость пациента для коронавируса. В частности, ген ABO, определяющий группу крови, вносит значительный вклад в восприимчивость к инфекции. Это подтверждается предыдущими исследованиями, которые выявили связь между группой крови и большим риском заражения. Кроме того, люди, несущие определенные генетические варианты SLC6A20, ERMP1, FCER1G и CA11, также имеют значительно более высокий риск развития COVID-19.
Наука и техника,Колумбия,
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