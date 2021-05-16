SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний - Tyvak и Capella Space. Трансляция велась на сайте SpaceX

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Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 18:56 по времени Восточного побережья США (01:56 мск 16 мая). Предыдущий запуск SpaceX с партией спутников Starlink был осуществлен в конце прошлой недели.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при семи запусках. SpaceX намерена в очередной раз вернуть ее на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.