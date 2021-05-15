Запуск американской ракеты Electron закончился провалом

Ракета Electron в субботу стартовала на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky, сообщает разработчик носителя Rocket Lab. Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 20-м полётом ракеты, 18 из которых были удачными. По последним данным в ходе запуска возникла проблема, приведшая к провалу миссии, сообщает «Интерфакс».

Фото: rocketlabusa.com rocketlabusa.com

Мини-спутники весом около 60 кг войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволят получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 500 км.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии , сообщает «Интерфакс».

В рамках миссии, получившей название Running Out Of Toes, компания Rocket Lab попытается приводнить первую ступень носителя с помощью парашюта в океане. Для компании это уже второй подобный опыт. Предыдущая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В дальнейшем первую ступень хотят ловить в воздухе при помощи вертолета. Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 20-м полётом ракеты, 18 из которых были удачными.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

20 ноября прошлого года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX , которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.

Ракета Electron в субботу не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.