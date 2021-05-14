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Смартфон от Xiaomi в России оказался дороже iPhone

News.ru
29 минут назад
Китайская компания Xiaomi выпустила на российский рынок свой смартфон Mi 11 Lite-версию. Флагманское устройство оказалось дороже, чем iPhone 12.
Смартфон от Xiaomi в России оказался дороже iPhone
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Цена на Xiaomi Mi 11, по данным с официального сайта компании, начинается с 85 990 рулей. Mi 11 Lite оценивается в 30 990 рублей. При этом iPhone 12 в официальном магазине Apple стоит от 79 990 рублей, а его «младшая» версия — от 69 990 рублей.
Mi 11 вышел в Китае ещё в декабре 2020 года. Он получил мощнейший Android-процессор Snapdragon 888, тройную камеру, 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей и поддержку 5G. Упрощённая версия продаётся в двух вариантах — с 5G и чипом Snapdragon 732G, а также без сетей пятого поколения и с процессором Snapdragon 780G. Остальные характеристики Lite-версии идентичны флагманской.
Предзаказ на устройства стартовал в России только 14 мая, а в продажу они поступят 21 мая.
Ранее китайские пользователи Mi 11 пожаловались, что смартфон начал выходить из строя. Покупатели выяснили, что причиной критического дефекта стало перегорание материнской платы. Это происходит с современными смартфонами очень редко, но пользователи прикладывали к жалобам отчёты из сервисов по ремонту гаджетов.
Некоторые авторы в своих сообщениях уточняли, что перед поломкой телефон перегревался уже спустя 10 минут после запуска игр. Они предположили, что проблема связана с охлаждением процессора Snapdragon 888, который разогревается сильнее, чем обещал разработчик.
Наука и техника,Apple,Россия,Китай,
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