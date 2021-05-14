Рост доходов Apple может обогнать прогнозы Уолл-стрит

По мере продолжения пандемии Apple (NASDAQ:AAPL) ждут непростые финансовые уравнения, но с 2022 года компания будет наращивать выручку сильнее, чем ожидают на Уолл-стрит, во многом благодаря тенденции к ускорению цифровой трансформации, считает Джин Манстер , управляющий партнер Loup Ventures.

Фото: Reuters Reuters

В целом прогнозы Манстера по Apple совпадают с прогнозами аналитиков: доходы Apple в 2021 году вырастут на 28%, а в 2022 и в 2023 году рост выручки замедлится до 8%, что по-прежнему будет намного выше консенсусного прогноза роста доходов 4% в год. В оставшиеся два года до 2025 года Apple будет поддерживать рост выручки на уровне 6% в год.

Ожидается, что объем продаж iPhone, на которые приходится более половины продаж компании, в 2021 году вырастет на 33%, а продажи Mac и iPad — на 18% и 26%, соответственно. Тем не менее, по оценкам аналитика, темпы роста продаж Macbooks и iPads в следующем году превзойдут рост продаж iPhone.

Выручка от продаж Mac и iPad вырастет на 8%, 7%, 6% и 4% в 2022, 2023, 2024 и 2025 финансовых годах, соответственно. Порожденный пандемией переход к удаленной работе и учебе будет и дальше приносить пользу этим двум линейкам продуктов Apple в течение следующих трех лет, поскольку сотрудники, студенты и организации будут совершенствовать новую гибридную парадигму.

Аналитик прогрозирует рот продаж iPhone на 5%, 4%, 2% и 2% за эти же годы, соответственно. Что касается iPhone, то Манстер считает, что Уолл-Стрит пока недооценивает многолетний цикл обновлений этого продукта, который продлится до 2023 финансового года и будет только ускоряться с запуском технологии 5G, которая пока ограничена в США, но станет непременным условием после того, как поставщики этой услуги будут расширять ее внедрение.

Что касается перспектив техногиганта из Купертино в сравнении с его коллегами-конкурентами по FAANG, то Манстер ожидает, что Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Netflix (NASDAQ:NFLX) увеличат выручку на двузначные цифры к 2022 году в диапазоне от 15% до 19%, тогда как перспективы роста доходов Apple будут ниже, чем у них.