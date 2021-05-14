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Ученые обнаружили новое природное явление

Ferra.ru
23 минуты назад
Ученые обнаружили новое природное явление. Речь о новом типе полярного сияния, который был замечен на снятом ученым Дэвидом Кнудсеном порядка 20 лет назад видео.
Обнаружен новый тип полярного сияния
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, специалисты просматривали старое видео, благодаря чему и было обнаружено новое природное явление. Его назвали «диффузный полярный ластик» и в научной литературе о нем ничего не сказано. Команда международных ученых-физиков под руководством исследователей американского Университета штата Айова объяснили сценарий работы диффузного полярного сияния.
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Так, на первом этапе на небе можно заметить яркое свечение в виде полосы внутри слабого и плохо различимого невооруженным глазом диффузного полярного сияния. Впоследствии она становится незаметна и складывается ощущение, что часть свечения была стерта ластиком. Впоследствии, спустя 20 секунд, эффект затемнения уходит и можно вновь наблюдать диффузное полярное сияние.
Специалисты отметили, что на новый тип полярного сияния было трудно обратить внимание, в связи с чем и обнаружили его не сразу.
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