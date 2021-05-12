В Instagram появилась новая функция

Создатели Instagram анонсировали новую функцию, благодаря которой пользователи теперь могут выбирать свое местоимение в настройках профиля. Об этом разработчики сообщили на своей официальной странице в Twitter

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Местоимение будет отображаться справа от имени человека, оно будет выделяться маленькими буквами серого цвета. При желании пользователь сможет отображать свое местоимение только для подписчиков.

По данным издания NBC News, дополнительная возможность позволит сэкономить место в описании профиля (био), где количество символов ограничено. Журналисты отмечают, что свежая функция может приглянуться людям с небинарным гендером — тем, кто не считает себя мужчиной или женщиной.