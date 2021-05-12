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В Instagram появилась новая функция

Lenta.ru
2 часа назад
Создатели Instagram анонсировали новую функцию, благодаря которой пользователи теперь могут выбирать свое местоимение в настройках профиля. Об этом разработчики сообщили на своей официальной странице в Twitter.
В Instagram появилась новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Местоимение будет отображаться справа от имени человека, оно будет выделяться маленькими буквами серого цвета. При желании пользователь сможет отображать свое местоимение только для подписчиков.
По данным издания NBC News, дополнительная возможность позволит сэкономить место в описании профиля (био), где количество символов ограничено. Журналисты отмечают, что свежая функция может приглянуться людям с небинарным гендером — тем, кто не считает себя мужчиной или женщиной.
Новая возможность уже доступна в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В будущем компания планирует включить функцию и в других странах. О том, появится ли графа «Местоимения» в российской версии сервиса, представители Instagram пока не уточнили.
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