Учёные предупредили об опасности новой катастрофы в Чернобыле

В урановом топливе, похороненном в реактором зале Чернобыльской АЭС, снова начались ядерные реакции. По мнению учёных, это может привести к новой аварии, передаёт Science.

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Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в Киеве рассказал, что до возможной катастрофы у исследователей есть несколько лет. За это время они намерены найти решение проблемы.

Это как тлеющие угли в мангале, — считает химик Нил Хайят.

Во время катастрофы в 1986 году урановые топливные стержни, их циркониевая оболочка, графитовые регулирующие стержни и песок для тушения пожара образовали похожий на лаву материал, который назвали «ядерной лавой». Он протёк в подвалы реакторного зала и застыл, образовав «слоновью ногу» — чрезмерно радиоактивную массу, присутствие рядом с которой человека даже в течение 10 минут может быть смертельным.

Первый купол, который должен был закрыть станцию («Укрытие»), позволял дождевой воде просачиваться в зал. При этом попадание воды замедляет нейроны, что повышает вероятность их взаимодействия с урановыми ядрами.

Сначала с этим боролись при помощи распыления нитрата гадолиния, который поглощает нейроны. Однако это вещество не могло попасть в подвальные помещения. Решить проблему должен был новый купол. В результате оказалось, что поток нейтронов всё равно продолжил расти после его возведения. Так, в помещении 305/2, где под завалами находятся тонны «ядерной лавы», поток нейтронов увеличился в два раза за четыре года.

Нил Хайят рассказал, что такие реакции могут ускоряться в прогрессии, что может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. Одна из идей, которые рассматривают учёные — создание робота. Устройство должно просверлить отверстия в «ядерной лаве» и вставить баллоны с бором, которые будут поглощать свободные нейтроны.

Накануне предприятие по переработке жидких ядерных отходов заработало на территории Чернобыльской АЭС.