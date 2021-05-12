В технологии Wi-Fi нашли критическую уязвимость

Уязвимость в технологии беспроводной связи Wi-Fi, которая делает стандарт незащищенным для хакеров, обнаружил исследователь в области информационной безопасности Мэти Ванхоф. Видео, в котором демонстрируется уязвимость, он опубликовал в своем YouTube-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она получила название Frag Attacks и позволяет получать доступ к устройствам одной сети и запускать на них вредоносные программы. Как отмечает Ванхоф, подобную проблему он заметил в работе половины из протестированных им роутеров, а также некоторых смартфонах и устройствах умного дома.

Исследователь считает, что воспользоваться уязвимостью сложно, поскольку для этого потребуется много ресурсов. Он также добавил, что большинство проблем стандарта не решаются с самого момента его создания.