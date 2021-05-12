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В технологии Wi-Fi нашли критическую уязвимость

Москва24иещё 1
1 час назад
Уязвимость в технологии беспроводной связи Wi-Fi, которая делает стандарт незащищенным для хакеров, обнаружил исследователь в области информационной безопасности Мэти Ванхоф. Видео, в котором демонстрируется уязвимость, он опубликовал в своем YouTube-канале.
В технологии Wi-Fi нашли критическую уязвимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она получила название Frag Attacks и позволяет получать доступ к устройствам одной сети и запускать на них вредоносные программы. Как отмечает Ванхоф, подобную проблему он заметил в работе половины из протестированных им роутеров, а также некоторых смартфонах и устройствах умного дома.
Исследователь считает, что воспользоваться уязвимостью сложно, поскольку для этого потребуется много ресурсов. Он также добавил, что большинство проблем стандарта не решаются с самого момента его создания.
Ранее специалисты выяснили, что пользователи WhatsApp со смартфонами на базе Android могут быть подвержены слежке. Это вызвано спецификой обмена данными между пользователями, характерной для версии приложения версии 2.21.4.18 и старше.
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