Ученые подсчитали население древней столицы Камбоджи

Ученые из Университета Британской Колумбии Канада ) смогли «заглянуть» в прошлое древней столицы Камбоджи . Исследование показало, что Большой Ангкор являлся одним из самых многолюдных регионов своего времени. В эпоху расцвета (13 век) в нем проживали до 900 тысяч человек, сообщает Science Advances.

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Город существовал с 9 по 15 века. Сейчас значительная его часть скрыта под густой растительностью. Предположительно, сам город и окружавшие его предместья занимали до 3000 квадратных километров.

Первое подробное исследование Ангкора представил в середине 19 века французский натуралист Анри Муо. Он предположил, что кхмерская армия могла содержать от пяти до шести миллионов солдат.

Первая систематическая попытка подсчитать население Ангкора была предпринята археологом Бернаром-Филиппом Грослиером. По его предположениям, население города во второй половине 12-го века составляло 1,9 миллиона человек.

Новое исследование объединило данные, собранные за последние 30 лет: результаты археологических раскопок, исторические архивы и карты, оценки лидаров и несколько алгоритмов машинного обучения. Это позволило создать первую модель демографического развития древнего города.

Оказалось, что население Ангкора росло в течение нескольких столетий, причем неравномерными темпами. Самая большая плотность наблюдалась в районе королевской резиденции и храмов.

Население достигло пика в 13 веке, но в начале следующего столетия началось постепенное снижение численности. Известно, что к 1431 году город был заброшен. Историки связывали это с вторжением тайских войск. Но, судя по всему, Ангкор переживал длительный упадок, который начался задолго до войны с соседним государством. Состояние почвы и отложений указало на снижение активности человека в течение нескольких десятилетий.