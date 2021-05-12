Россия запустит «робота-Леонова»

Исполнительный директор, рассказывая о другой разработке, сообщил, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», который выйдет в открытый космос, уже начаты. Изделие будет готово к 2023 году.
Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований
(ФПИ
) изначально по заказу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС
) России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов.