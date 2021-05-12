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Россия запустит «робота-Леонова»

Lenta.ru
2 часа назад
Через несколько лет на Международную космическую станцию (МКС) может быть запущен потомок робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), сообщает РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора Научно-производственного объединенения (НПО) «Андроидная техника» Евгения Дудорова.
Россия запустит «робота-Леонова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это будет своеобразный "робот-Леонов" — по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре"», — сказал руководитель.
Исполнительный директор, рассказывая о другой разработке, сообщил, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», который выйдет в открытый космос, уже начаты. Изделие будет готово к 2023 году.
Леонов умер в октябре 2019 года.
В сентябре того же года успешно вернулась на Землю спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-14», внутри которой находился антропоморфный робот Skybot F-850 («Федор»).
Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) изначально по заказу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов.
Наука и техника,Алексей Леонов,Фонд перспективных исследований,МЧС,РИА Новости,Россия,
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